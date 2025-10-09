Практика судів
Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню, — Зеленський

10:38, 9 жовтня 2025
Володимир Зеленський назвав умову номінування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість висунення Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.  Зеленський заявив, що якщо Трамп сприятиме припиненню вогню, Україна готова номінувати його на Нобелівську премію миру.

При цьому Зеленський вважає, що Путін боїться припинення вогню, "тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно".

"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент наголосив, що Київ розраховує на активну роль США у закінченні війни та відновленні миру в Європі.

Як писала «Судово-юридична газета», 8 жовтня у Верховній Раді на голосування було поставлене питання про включення до порядку денного проекту постанови 14088 про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Втім, пропозиція не набрала потрібну кількість голосів.

Нагадаємо, що лауреата Нобелівської премії миру оголосять вже 10 жовтня.

