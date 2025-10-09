Общего видения между США и РФ по поводу войны нет, Штаты понимают, что Россия лжет, – Зеленский

По словам Президента, США не разделяют видение России по поводу войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общего видения войны между США и РФ на данный момент нет, «США понимают, что РФ лжет».

Он отметил, что продолжается подготовка к продолжению работы Коалиции желающих. На октябрь-ноябрь запланированы соответствующие действия, встречи и результаты.

«Думаю, что важная информация от нашей Службы внешней разведки. Общего видения войны у Америки и РФ на сегодня нет. И Америка понимает, что Россия лжет. И я думаю, что это важно с точки зрения будущего, помощи наших партнеров нашему государству и трека по окончанию войны», — добавил Президент.

По словам Зеленского, трек сотрудничества с США продолжается — команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком посетит США в начале следующей недели. Будут обсуждать ПВО, энергетику, санкционные шаги, вопрос замороженных активов с США и переговорный трек.

