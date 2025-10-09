Спільного бачення між США та РФ щодо війни немає, Штати розуміють, що Росія бреше, – Зеленський

За словами Президента, США не поділяють бачення Росії щодо війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спільного бачення щодо війни між США та РФ наразі немає, «США розуміють, що РФ бреше».

Він зазначив, що триває підготовка до продовження роботи Коаліції охочих. На жовтень-листопад заплановано відповідні дії, зустрічі та результати.

«Думаю, що важлива інформація від нашої Служби зовнішньої розвідки. Спільного бачення щодо війни у Америки і РФ немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше. І я думаю, що це важливо з точки зору майбутнього, допомоги наших партнерів нашій державі і треку щодо закінчення війни», — додав Президент.

За словами Зеленського, трек співпраці з США триває — команда на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко разом із головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та уповноваженим з санкційної політики Владиславом Власюком відвідає США на початку наступного тижня. Обговорюватимуть ППО, енергетику, санкційні кроки, питання заморожених активів з США та переговорний трек.

