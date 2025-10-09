Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, предоставляется ли компенсация при увольнении, если работник находился в неоплачиваемом отпуске

19:53, 9 октября 2025
Время пребывания в отпусках без сохранения зарплаты не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.
При увольнении работника, который длительное время находился в отпуске без сохранения заработной платы в период действия военного положения, часто возникает вопрос — полагается ли ему компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Этот вопрос важен как для работодателей, так и для работников, ведь касается правильного применения норм трудового законодательства в особых условиях.

В Гоструда разъясняют, что согласно части первой статьи 83 Кодекса законов о труде Украины, при увольнении работнику должна быть выплачена денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного основного отпуска, а также за дополнительный отпуск, предусмотренный для лиц, имеющих детей или совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью с детства, относящегося к подгруппе А I группы.

Согласно пункту 4 части первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» №504-ВР, в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск (определённый в статье 6 этого же Закона), включается также период, когда работник фактически не выполнял работу, но за ним сохранялось место работы (должность), и заработная плата ему не выплачивалась в соответствии со статьями 25 и 26 указанного Закона.

Часть первая статьи 9 этого Закона также предусматривает возможность предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам или по другим причинам. Такой отпуск предоставляется на срок, согласованный между работником и работодателем (или уполномоченным им органом), но не более чем на 30 календарных дней в течение календарного года.

В то же время часть третья статьи 26 определяет, что по соглашению сторон работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты без ограничений по продолжительности — в случае эпидемий, пандемий, необходимости соблюдения самоизоляции (в случаях, предусмотренных законодательством), а также в случае угрозы вооружённой агрессии против Украины или возникновения чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера.

Период нахождения в отпусках, указанных в частях первой и третьей этой статьи, не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 9 этого Закона.

