У Держпраці пояснили, чи надається компенсація при звільненні, якщо працівник був у неоплачуваній відпустці

Час перебування у відпустках без збереження зарплати не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час звільнення працівника, який тривалий час перебував у відпустці без збереження заробітної плати в період дії воєнного стану, часто виникає запитання — чи належить йому компенсація за невикористані дні щорічної відпустки. Це питання є важливим як для роботодавців, так і для працівників, адже стосується правильного застосування норм трудового законодавства в особливих умовах.

У Держпраці пояснюють, що відповідно до частини першої статті 83 Кодексу законів про працю України, при звільненні працівнику повинна бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної основної відпустки, а також за додаткову відпустку, передбачену для осіб, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства, що належить до підгрупи А I групи.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» №504-ВР, до стажу, що надає право на щорічну основну відпустку (визначену у статті 6 цього ж Закону), включається також період, коли працівник фактично не виконував роботу, але при цьому за ним зберігалося місце роботи (посада), і заробітна плата йому не виплачувалась відповідно до статей 25 і 26 зазначеного Закону.

Частина перша статті 9 цього Закону також передбачає можливість надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати з причин сімейного характеру або за інших обставин. Така відпустка надається на строк, погоджений між працівником та роботодавцем (або уповноваженим органом), але не більше ніж на 30 календарних днів упродовж календарного року.

Водночас частина третя статті 26 визначає, що за згодою сторін працівник може отримати відпустку без збереження зарплати без обмежень у тривалості — у разі епідемій, пандемій, необхідності дотримання самоізоляції (у випадках, передбачених законодавством), а також у разі загрози збройної агресії проти України чи виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природного або іншого характеру.

Час перебування у відпустках, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 9 цього Закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.