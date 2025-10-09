На Волыни дельцы за деньги оформляли мужчин как водителей, чтобы вывезти их за пределы страны

На Волыни правоохранители перекрыли очередную нелегальную схему выезда военнообязанных за границу. Задержаны двое фигурантов, которые за «символическую сумму» помогали мужчинам призывного возраста покинуть страну. Об этом сообщает полиция региона.
В частности, схему организовали 50-летний житель Луцкого района и его 41-летняя сообщница.
На первый взгляд всё выглядело легально: их клиенты оформлялись как водители транспортных средств и выезжали за границу якобы «по работе». Однако обратно в Украину возвращались только транспортные средства. Организаторы, в свою очередь, получали за такую «услугу» денежные средства.
Правоохранители провели санкционированные обыски в их жилищах, на месте работы и в транспортном средстве. Был изъят автомобиль, денежные средства, банковские карты, черновые записи, флеш-носители, фиктивные документы и другие доказательства по делу.
Обоих фигурантов полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч.3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал им меры пресечения.
