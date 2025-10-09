На Волині ділки за гроші оформлювали чоловіків як водіїв, щоб вивезти їх за межі країни

Поліція Волині викрила схему, за якою чоловіків призовного віку за гроші оформлювали як водіїв, аби нелегально вивезти їх за кордон.

На Волині правоохоронці перекрили чергову нелегальну схему виїзду військовозобов’язаних за кордон. Затримано двох фігурантів, які за «символічну суму» допомагали чоловікам призовного віку залишити країну. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця.

На перший погляд, все виглядало легально: їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали закордон нібито «по роботі». Тільки от назад в Україну повертались лише транспортні засоби. Організатори, в свою чергу, отримували за таку «послугу» грошові кошти.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, на місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі.

Обох фігурантів поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи.

