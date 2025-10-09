Практика судів
  1. В Україні

На Волині ділки за гроші оформлювали чоловіків як водіїв, щоб вивезти їх за межі країни

15:10, 9 жовтня 2025
Поліція Волині викрила схему, за якою чоловіків призовного віку за гроші оформлювали як водіїв, аби нелегально вивезти їх за кордон.
На Волині ділки за гроші оформлювали чоловіків як водіїв, щоб вивезти їх за межі країни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині правоохоронці перекрили чергову нелегальну схему виїзду військовозобов’язаних за кордон. Затримано двох фігурантів, які за «символічну суму» допомагали чоловікам призовного віку залишити країну. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця. 

На перший погляд, все виглядало легально: їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали закордон нібито «по роботі». Тільки от назад в Україну повертались лише транспортні засоби. Організатори, в свою чергу, отримували за таку «послугу» грошові кошти.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, на місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі.

Обох фігурантів поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області