Практика судов
  1. В Украине

ГНС объяснила, существуют ли ограничения для ФЛП на общей системе налогообложения

22:37, 9 октября 2025
Налоговая служба отмечает, что предприниматели на общей системе могут осуществлять любую деятельность, если она не запрещена законом.
ГНС объяснила, существуют ли ограничения для ФЛП на общей системе налогообложения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, существуют ли ограничения на осуществление видов деятельности ФЛП на общей системе налогообложения.

Для физических лиц — предпринимателей, которые находятся на общей системе налогообложения, законодательством не установлены ограничения по видам деятельности, если они не запрещены законом.

Согласно статье 2 Закона № 4196-IX от 9 января 2025 года, хозяйственная деятельность — это деятельность в сфере общественного производства, направленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера.

Если такая деятельность направлена на получение прибыли, она считается предпринимательской.

В то же время органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица не могут осуществлять хозяйственную деятельность.

Как напоминает налоговая служба, статья 42 Конституции Украины гарантирует каждому право на предпринимательскую деятельность, не запрещённую законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги Налоговый кодекс Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області