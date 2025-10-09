ГНС объяснила, существуют ли ограничения для ФЛП на общей системе налогообложения

Налоговая служба отмечает, что предприниматели на общей системе могут осуществлять любую деятельность, если она не запрещена законом.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, существуют ли ограничения на осуществление видов деятельности ФЛП на общей системе налогообложения.

Для физических лиц — предпринимателей, которые находятся на общей системе налогообложения, законодательством не установлены ограничения по видам деятельности, если они не запрещены законом.

Согласно статье 2 Закона № 4196-IX от 9 января 2025 года, хозяйственная деятельность — это деятельность в сфере общественного производства, направленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера.

Если такая деятельность направлена на получение прибыли, она считается предпринимательской.

В то же время органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица не могут осуществлять хозяйственную деятельность.

Как напоминает налоговая служба, статья 42 Конституции Украины гарантирует каждому право на предпринимательскую деятельность, не запрещённую законом.

