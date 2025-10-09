ДПС пояснила, чи існують обмеження для ФОП на загальній системі оподаткування

Податкова служба зазначає, що підприємці на загальній системі можуть здійснювати будь-яку діяльність, якщо вона не заборонена законом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі оподаткування.

Для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, законодавством не встановлено обмежень щодо видів діяльності, якщо вони не заборонені законом.

Відповідно до статті 2 Закону № 4196-IX від 9 січня 2025 року, господарська діяльність — це діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру.

Якщо така діяльність має на меті отримання прибутку, вона вважається підприємницькою.

Водночас органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи не можуть здійснювати господарську діяльність.

Як нагадує податкова служба, стаття 42 Конституції України гарантує кожному право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.