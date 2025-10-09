Конфликт в Почаевской Лавре во время обысков – полиция расследует препятствование работе

Полиция открыла дело из-за препятствования следственным действиям в Почаевской Лавре.

Полиция Тернопольской области начала уголовное производство по фактам препятствования деятельности правоохранителей во время следственных действий на территории Почаевской Лавры. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

«Мы действуем в правовом поле. Никто ни на один объект не придет просто так. Есть процессуальные документы, которые позволяют нам проводить те или иные действия. Зафиксировано препятствование (работе правоохранителей — ред.), зарегистрировано производство и будет исследована роль каждого, кто это совершал. Закон будет установлен, где бы это ни было», — заявил Зюбаненко.

