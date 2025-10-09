Конфлікт у Почаївській Лаврі під час обшуків – поліція розслідує перешкоджання роботі

Поліція відкрила справу через перешкоджання слідчим діям у Почаївській Лаврі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Тернопільської області розпочала кримінальне провадження за фактами перешкоджання діяльності правоохоронців під час слідчих дій на території Почаївської Лаври. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

«Ми діємо у правовому полі. Ніхто на жодний об'єкт не прийде просто так. Є процесуальні документи, які дозволяють нам проводити ті чи інші дії. Зафіксоване перешкоджання (роботі правоохоронців - ред.), зареєстроване провадження і буде досліджено роль кожного, хто це вчиняв. Закон буде встановлено, де б це не було», — заявив Зюбаненко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.