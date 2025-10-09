В Пенсионном фонде объяснили, может ли детский дом семейного типа получить субсидию при задолженности

Долги за коммунальные услуги не лишат детских домов семейного типа права на субсидию, но есть нюансы.

Детские дома семейного типа, арендующие жилье, могут получать жилищную субсидию даже в случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги, но есть нюансы. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года, субсидии предоставляются для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В мае 2025 года Правительство приняло постановление №663, которым внесены изменения в порядок назначения субсидий.

Теперь для детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей (три и более детей) увеличен допустимый размер задолженности за коммунальные услуги — если раньше он составлял 680 грн, то теперь — до 4 000 грн.

То есть наличие долга в пределах этой суммы не является основанием для отказа в назначении субсидии.

Образовавшаяся ранее задолженность не является основанием для отказа в назначении жилищной субсидии, если сумма задолженности указана в договоре аренды (найма).

Также в состав домохозяйства, являющегося детским домом семейного типа или приемной семьей, не включаются те, кто зарегистрирован или задекларирован по адресу, но не указан в декларации: их доход и имущество не учитываются при определении права на субсидию.

