У Пенсійному фонді пояснили, чи може дитячий будинок сімейного типу отримати субсидію при заборгованості

21:05, 9 жовтня 2025
Борги за комунальні послуги не позбавлять дитячі будинки сімейного типу права на субсидію, але є нюанси.
Дитячі будинки сімейного типу, які орендують житло, можуть отримувати житлову субсидію навіть у разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги, але є нюанси. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21 жовтня 1995 року, субсидії надаються для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У травні 2025 року Уряд ухвалив постанову № 663, якою внесено зміни до порядку призначення субсидій.

Відтепер для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та багатодітних родин (три і більше дітей) збільшено допустимий розмір заборгованості за комунальні послуги — якщо раніше він становив 680 грн, то тепер — до 4 000 грн.

Тобто, наявність боргу в межах цієї суми не є підставою для відмови у призначенні субсидії.

Факт заборгованості, що утворилася раніше, не є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії, якщо суму заборгованості зазначено у договорі оренди (найму).

Також до складу домогосподарства, яке є дитячим будинком сімейного типу або прийомною сім’єю, не включаються ті, хто зареєстрований або задекларований за адресою, але не зазначений у декларації: їхній дохід і майно не враховуються при визначенні права на субсидію.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

