Практика судов
  1. В Украине

Один из руководителей БЭБ Одесской области задержан по подозрению в ведении бизнеса с РФ — СБУ

17:09, 9 октября 2025
Правоохранители разоблачили замруководителя БЭБ, который вел бизнес на временно оккупированной территории Луганской области.
Один из руководителей БЭБ Одесской области задержан по подозрению в ведении бизнеса с РФ — СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ и БЭБ разоблачили заместителя руководителя ТУ Бюрю экономической безопасности в Одесской области, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.

В СБУ рассказали, что должностное лицо является соучредителем компании, занимающейся недвижимостью на временно оккупированной территории и финансирующей российский бюджет в виде уплаты "налогов".

Следствие установило, что в 2023 году заместитель руководителя управления БЭБ перерегистрировал свой бизнес в Луганской области по законодательству РФ. Непосредственно должностному лицу принадлежит 50% уставного капитала компании.

Отмечается, что фирма сдает в аренду офисы коммерческим структурам и общественным организациям в Луганске, которые "донатят" на армию РФ.

Также предприятие регулярно распространяет объявления о сборе средств на нужды оккупационных группировок страны-агрессора на собственном сайте и страницах в соцсетях.

Кроме должностного лица БЭБ, правоохранители задержали и его сообщника, на которого оформлены другие 50% уставного капитала указанного предприятия.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить должностному лицу БЭБ и его сообщнику о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). После этого будет решаться вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Следователи сообщили чиновнику БЭБ о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СБУ бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області