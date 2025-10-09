Один из руководителей БЭБ Одесской области задержан по подозрению в ведении бизнеса с РФ — СБУ

Правоохранители разоблачили замруководителя БЭБ, который вел бизнес на временно оккупированной территории Луганской области.

СБУ и БЭБ разоблачили заместителя руководителя ТУ Бюрю экономической безопасности в Одесской области, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.

В СБУ рассказали, что должностное лицо является соучредителем компании, занимающейся недвижимостью на временно оккупированной территории и финансирующей российский бюджет в виде уплаты "налогов".

Следствие установило, что в 2023 году заместитель руководителя управления БЭБ перерегистрировал свой бизнес в Луганской области по законодательству РФ. Непосредственно должностному лицу принадлежит 50% уставного капитала компании.

Отмечается, что фирма сдает в аренду офисы коммерческим структурам и общественным организациям в Луганске, которые "донатят" на армию РФ.

Также предприятие регулярно распространяет объявления о сборе средств на нужды оккупационных группировок страны-агрессора на собственном сайте и страницах в соцсетях.

Кроме должностного лица БЭБ, правоохранители задержали и его сообщника, на которого оформлены другие 50% уставного капитала указанного предприятия.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить должностному лицу БЭБ и его сообщнику о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). После этого будет решаться вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

