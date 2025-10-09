Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ — СБУ

Правоохоронці викрили заступника керівника БЕБ, який вів бізнес на тимчасово окупованій території Луганської області.

СБУ та БЕБ викрили заступника керівника ТУ Бюрю економічної безпеки в Одеській області, який, за даними слідства, співпрацював з РФ.

У СБУ розповіли, що посадовець є співзасновником компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати "податків".

Слідство встановило, що у 2023 році заступник керівника управління БЕБ перереєстрував свій бізнес на Луганщині за законодавством РФ. Безпосередньо посадовцю належить 50% статутного капіталу компанії.

Зазначається, що фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які «донатять» на армію РФ.

Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах.

Крім посадовця БЕБ, правоохоронці затримали і його спільника, на якого оформлені інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

Слідчі повідомили посадовцю БЕБ про підозру у пособництві державі-агресору.

