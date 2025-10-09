Мошенник украл деньги и оформил онлайн-кредиты на мать знакомого — как его наказали

Мужчина уже был осужден за мошенничество и находился на испытательном сроке, однако на путь исправления не стал.

В Хмельницкой области осудили 37-летнего жителя Нетешина за кражу документов и мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре.

Ранее мужчина уже был судим за мошенничество и находился на испытательном сроке, но продолжил нарушать закон.

Осенью 2023 года он, воспользовавшись доверием знакомого, взял во временное пользование мобильный телефон и банковскую карту, принадлежавших матери знакомого. Вместе с ними получил доступ к ее банковским счетам.

Со счетов женщины он снял деньги и оформил несколько онлайн-кредитов. Общий ущерб превысил 10 тысяч гривен.

Апелляционный суд не принял доводы защиты о якобы недоказанной вине обвиняемого и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Теперь приговор вступил в силу — мужчина проведет 5 лет и 6 месяцев за решеткой.

