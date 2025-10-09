Шахрай вкрав гроші та оформив онлайн-кредити на матір знайомого — як його покарали

Чоловік уже був засуджений за шахрайство та перебував на іспитовому терміні, проте на шлях виправлення не став.

У Хмельницькій області засудили 37-річного мешканця Нетішина за крадіжку документів і шахрайство. Про це повідомили у прокуратурі.

Раніше чоловік уже був судимий за шахрайство й перебував на іспитовому терміні, але продовжив порушувати закон.

Восени 2023 року він, скориставшись довірою знайомого, взяв у тимчасове користування мобільний телефон і банківську картку, що належали матері знайомого. Разом із ними отримав доступ до її банківських рахунків.

З рахунків жінки він зняв гроші та оформив кілька онлайн-кредитів. Загальні збитки перевищили 10 тисяч гривень.

Апеляційний суд не прийняв доводи захисту про нібито недоведену вину обвинуваченого і залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Тепер вирок набрав чинності — чоловік проведе 5 років і 6 місяців за ґратами.

