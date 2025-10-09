Практика судов
Дональд Трамп о завершении войны в Украине: Это произойдет

20:23, 9 октября 2025
Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны между Россией и Украиной должно произойти.
Дональд Трамп о завершении войны в Украине: Это произойдет
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся достичь мирного урегулирования войны России против Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме 9 октября.

Прекращение войны России против Украины он комментировал в контексте мирного соглашения между Израилем и ХАМАС по Газе.

«Помните, мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов... Это уже восьмой. И я думал, что самым быстрым будет с Россией и Украиной, и считаю, что это также произойдет. Однако пока они теряют около семи тысяч человек в неделю», — сказал Трамп.

