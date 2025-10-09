Дональд Трамп про завершення війни в Україні: Це станеться

Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни між Росією та Україною повинно статися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдасться досягти мирного врегулювання війни Росії проти України. Про це він сказав на пресконференції у Білому домі 9 жовтня.

Припинення війни Росії проти України він коментував в контексті мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС щодо Гази.

«Пам'ятаєте, ми врегулювали сім воєн чи великих конфліктів... Це вже восьмий. І я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною, і вважаю, що це також станеться. Однак поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень», - сказав Трамп.

