В Киевской области критические и социальные объекты переводят на генераторы – ОВА

Обесточено около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Из-за последствий ночной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Киевской области в настоящее время без электроснабжения остаются около 28 тысяч семей в Броварском и Бориспольском районах.

По данным Киевской областной военной администрации, в ночь на 10 октября враг совершил массированную комбинированную атаку ракетами разных типов и ударными дронами. Целью агрессора стали объекты энергетики — чтобы оставить жителей без света, воды и тепла.

В то же время в Киеве из-за локальной аварии в сети пропало электричество в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения, сообщили в ДТЭК.

В пострадавших населенных пунктах области развертываются пункты несокрушимости. Также критические и социальные объекты переводятся на резервные источники питания — генераторы.

