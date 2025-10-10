Практика судів
  1. В Україні

На Київщині критичні та соціальні об’єкти переводять на генератори – ОВА

08:46, 10 жовтня 2025
Знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.
На Київщині критичні та соціальні об'єкти переводять на генератори – ОВА
Через наслідки нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру у Київській області наразі без електропостачання залишаються близько 28 тисяч родин у Броварському та Бориспільському районах.

За даними Київської обласної військової адміністрації, у ніч проти 10 жовтня ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів і ударними дронами, а ціллю агресора стали об’єкти енергетики — щоб залишити мешканців без світла, води та тепла.

Водночас у Києві через локальну аварію в мережі зникло світло в частині Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського та Святошинського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. повідомили в ДТЕК.

У постраждалих населених пунктах області розгортають пункти незламності. Також критичні та соціальні об’єкти переводять на резервні джерела живлення — генератори.

Київ Київська область

