Ситуация со светом в Киеве: более 5800 домов без электричества, что говорят о заживлении

По состоянию на 10:15 в столице продолжаются последствия масштабной комбинированной атаки, которую россияне осуществили ночью в несколько волн — дронами и ракетами. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Сейчас более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) без света. Число динамическое, службы работают над подключением», — отметил Ткаченко.
Самая сложная ситуация наблюдается в частном секторе на левом берегу — там нет ни света, ни воды. На правом берегу наибольшие отключения зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, в других — локальные проблемы. Также почти по всему городу фиксируется снижение давления в системе водоснабжения.
Транспорт
Из-за обесточивания часть троллейбусных и трамвайных маршрутов не работает. Для обеспечения сообщения «Киевпастранс» запустил автобусы:
Кроме того, увеличено количество автобусов №114 и №50ТР.
Метрополитен
Движение поездов на красной линии осуществляется от станции «Академгородок» до «Лесной», интервал увеличен. Красная и синяя ветки работают в обычном режиме, зеленая — между станциями «Сырец» и «Осокорки». Между «Позняками» и «Красным хутором» поезда не курсируют.
Образование и пункты несокрушимости
Формат работы школ и детских садов определяется на местах — в зависимости от ситуации. Во всех районах столицы разворачиваются пункты несокрушимости.
Восстановление
Приоритетом восстановительных работ является подключение объектов социальной инфраструктуры и городских коммуникаций. Постепенно восстанавливается водоснабжение, давление в сети должно стабилизироваться в ближайшее время.
Последствия ударов
В нескольких районах зафиксированы повреждения жилых домов и падения обломков. Больше всего пострадало здание на бульваре Леси Украинки в Печерском районе — там 11 раненых. Рядом развернут оперативный штаб.
«Обращаюсь к водителям, таксистам и службам такси — примите решение помочь тем, кому трудно добраться домой, на работу или учебу», — обратился Ткаченко.
