Ситуація зі світлом в Києві: понад 5800 будинків без електрики, що кажуть про заживлення

По всьому місту фіксується зниження тиску у системі водопостачання.

Станом на 10:15 у столиці тривають наслідки масштабної комбінованої атаки, яку росіяни здійснили вночі у кілька хвиль — дронами та ракетами. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«На зараз понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) без світла. Число динамічне, служби працюють над підключенням», — зазначив Ткаченко.

Найскладніша ситуація спостерігається у приватному секторі на лівому березі — там немає і світла, і води. На правому березі найбільші відключення зафіксовано у Голосіївському, Солом’янському та Печерському районах, в інших — локальні проблеми. Також майже по всьому місту фіксується зниження тиску у системі водопостачання.

Транспорт

Через знеструмлення частина тролейбусних і трамвайних маршрутів не працює. Для забезпечення сполучення «Київпастранс» запустив автобуси:

№37ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Лісова»;

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

№8Т — від Дарницької площі до ст. м. «Позняки» (дублює рух трамвая №8).

Крім того, збільшено кількість автобусів №114 і №50ТР.

Метрополітен

Рух поїздів на червоній лінії здійснюється від станції «Академмістечко» до «Лісової», інтервал збільшено. Червона та синя гілки працюють у звичайному режимі, зелена — між станціями «Сирець» і «Осокорки». Між «Позняками» та «Червоним хутором» поїзди не курсують.

Освіта та пункти незламності

Формат роботи шкіл і дитсадків визначається на місцях — залежно від ситуації. У всіх районах столиці розгортають пункти незламності.

Відновлення

Пріоритетом відновлювальних робіт є підключення об’єктів соціальної інфраструктури та міських комунікацій. Поступово відновлюється водопостачання, тиск у мережі має стабілізуватися найближчим часом.

Наслідки ударів

У кількох районах зафіксовано пошкодження житлових будинків і падіння уламків. Найбільше постраждала будівля на бульварі Лесі Українки у Печерському районі — там 11 поранених. Поруч розгорнуто оперативний штаб.

«Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі — прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання», — звернувся Ткаченко.

