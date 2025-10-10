Ситуація зі світлом в Києві: понад 5800 будинків без електрики, що кажуть про заживлення

Станом на 10:15 у столиці тривають наслідки масштабної комбінованої атаки, яку росіяни здійснили вночі у кілька хвиль — дронами та ракетами. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«На зараз понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) без світла. Число динамічне, служби працюють над підключенням», — зазначив Ткаченко.
Найскладніша ситуація спостерігається у приватному секторі на лівому березі — там немає і світла, і води. На правому березі найбільші відключення зафіксовано у Голосіївському, Солом’янському та Печерському районах, в інших — локальні проблеми. Також майже по всьому місту фіксується зниження тиску у системі водопостачання.
Транспорт
Через знеструмлення частина тролейбусних і трамвайних маршрутів не працює. Для забезпечення сполучення «Київпастранс» запустив автобуси:
Крім того, збільшено кількість автобусів №114 і №50ТР.
Метрополітен
Рух поїздів на червоній лінії здійснюється від станції «Академмістечко» до «Лісової», інтервал збільшено. Червона та синя гілки працюють у звичайному режимі, зелена — між станціями «Сирець» і «Осокорки». Між «Позняками» та «Червоним хутором» поїзди не курсують.
Освіта та пункти незламності
Формат роботи шкіл і дитсадків визначається на місцях — залежно від ситуації. У всіх районах столиці розгортають пункти незламності.
Відновлення
Пріоритетом відновлювальних робіт є підключення об’єктів соціальної інфраструктури та міських комунікацій. Поступово відновлюється водопостачання, тиск у мережі має стабілізуватися найближчим часом.
Наслідки ударів
У кількох районах зафіксовано пошкодження житлових будинків і падіння уламків. Найбільше постраждала будівля на бульварі Лесі Українки у Печерському районі — там 11 поранених. Поруч розгорнуто оперативний штаб.
«Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі — прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання», — звернувся Ткаченко.
