Практика судів
  1. В Україні

Ситуація зі світлом в Києві: понад 5800 будинків без електрики, що кажуть про заживлення

10:51, 10 жовтня 2025
По всьому місту фіксується зниження тиску у системі водопостачання.
Ситуація зі світлом в Києві: понад 5800 будинків без електрики, що кажуть про заживлення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 10:15 у столиці тривають наслідки масштабної комбінованої атаки, яку росіяни здійснили вночі у кілька хвиль — дронами та ракетами. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«На зараз понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) без світла. Число динамічне, служби працюють над підключенням», — зазначив Ткаченко.

Найскладніша ситуація спостерігається у приватному секторі на лівому березі — там немає і світла, і води. На правому березі найбільші відключення зафіксовано у Голосіївському, Солом’янському та Печерському районах, в інших — локальні проблеми. Також майже по всьому місту фіксується зниження тиску у системі водопостачання.

Транспорт

Через знеструмлення частина тролейбусних і трамвайних маршрутів не працює. Для забезпечення сполучення «Київпастранс» запустив автобуси:

  • №37ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Лісова»;
  • №28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
  • №30ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;
  • №8Т — від Дарницької площі до ст. м. «Позняки» (дублює рух трамвая №8).

Крім того, збільшено кількість автобусів №114 і №50ТР.

Метрополітен

Рух поїздів на червоній лінії здійснюється від станції «Академмістечко» до «Лісової», інтервал збільшено. Червона та синя гілки працюють у звичайному режимі, зелена — між станціями «Сирець» і «Осокорки». Між «Позняками» та «Червоним хутором» поїзди не курсують.

Освіта та пункти незламності

Формат роботи шкіл і дитсадків визначається на місцях — залежно від ситуації. У всіх районах столиці розгортають пункти незламності.

Відновлення

Пріоритетом відновлювальних робіт є підключення об’єктів соціальної інфраструктури та міських комунікацій. Поступово відновлюється водопостачання, тиск у мережі має стабілізуватися найближчим часом.

Наслідки ударів

У кількох районах зафіксовано пошкодження житлових будинків і падіння уламків. Найбільше постраждала будівля на бульварі Лесі Українки у Печерському районі — там 11 поранених. Поруч розгорнуто оперативний штаб.

«Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі — прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання», — звернувся Ткаченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області