Сервисы в Резерв+ не будут работать – в государственном реестре Оберег технические работы

Часть сервисов Резерв+ приостановит работу на шесть часов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь с 10 на 11 октября, с 00:00 до 06:00, в государственном реестре «Оберег» пройдут плановые технические работы. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В это время в приложении «Резерв+» временно нельзя будет получить услуги или обновить документы.

В Минобороны объяснили: чтобы ваш электронный военно-учетный документ был доступен даже во время технических работ, заранее загрузите его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите пункт «Загрузить PDF».

Работы планируют завершить к 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.