Практика судів
  1. В Україні

Сервіси у Резерв+ не працюватимуть – у державному реєстрі Оберіг технічні роботи

13:15, 10 жовтня 2025
Частина сервісів Резерв+ призупинить роботу на шість годин.
Сервіси у Резерв+ не працюватимуть – у державному реєстрі Оберіг технічні роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч із 10 на 11 жовтня, з 00:00 до 06:00, у державному реєстрі «Оберіг» відбудуться планові технічні роботи. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

На цей час у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документи.

У Міноборони пояснили: щоб ваш електронний військово-обліковий документ був доступний навіть під час технічних робіт, завчасно завантажте його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть пункт «Завантажити PDF».

Роботи планують завершити до 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Резерв+ Оберіг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області