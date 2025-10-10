Сервіси у Резерв+ не працюватимуть – у державному реєстрі Оберіг технічні роботи

Частина сервісів Резерв+ призупинить роботу на шість годин.

У ніч із 10 на 11 жовтня, з 00:00 до 06:00, у державному реєстрі «Оберіг» відбудуться планові технічні роботи. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

На цей час у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документи.

У Міноборони пояснили: щоб ваш електронний військово-обліковий документ був доступний навіть під час технічних робіт, завчасно завантажте його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть пункт «Завантажити PDF».

Роботи планують завершити до 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

