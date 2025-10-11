В Киеве 12 октября изменят движение транспорта из-за марафона Несокрушимости

Ограничения будут действовать до 16:00, изменены маршруты троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.

Фото: The Village

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 12 октября, в связи с проведением благотворительного спортивного мероприятия «Киевский марафон Несокрушимости» в Киеве временно изменят движение пассажирского транспорта на отдельных участках.

КП «Киевпастранс» с начала движения и до завершения мероприятий (ориентировочно до 16:00) организует работу транспорта так:

Троллейбус № 29-К будет курсировать от ст. м. «Дарница» до ул. Милославской (по маршруту троллейбуса № 50-К).

Троллейбус № 30 — от ул. Кадетский Гай до ст. м. «Почайна».

Троллейбус № 31 — на участках от ул. Милославской до ст. м. «Дарница» и от ст. м. «Лукьяновская» до ст. м. «Почайна».

Троллейбусы №№ 34, 44, 47 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.

Временная схема маршрута троллейбуса № 34 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.

Временная схема маршрута троллейбуса № 44 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.

Временная схема маршрута троллейбуса № 47 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.

Автобус № 73 в направлении к ст. м. «Героев Днепра» будет двигаться от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.

Временный автобус № 30-К будет курсировать по маршруту «Ул. Милославская — ст. м. «Почайна» через просп. Красной Калины (от ул. Милославской) — просп. Романа Шухевича — Северный мост — просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский до ст. м. «Почайна».

Изменения также коснутся маршрутных такси:

№ 180 будет двигаться от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.

№ 476 — от ст. м. «Дарница» до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.

№ 485 — от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.

Кроме того, 11–12 октября в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.