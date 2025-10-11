Практика судов
  1. В Украине

В Киеве 12 октября изменят движение транспорта из-за марафона Несокрушимости

13:39, 11 октября 2025
Ограничения будут действовать до 16:00, изменены маршруты троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.
В Киеве 12 октября изменят движение транспорта из-за марафона Несокрушимости
Фото: The Village
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 12 октября, в связи с проведением благотворительного спортивного мероприятия «Киевский марафон Несокрушимости» в Киеве временно изменят движение пассажирского транспорта на отдельных участках.

КП «Киевпастранс» с начала движения и до завершения мероприятий (ориентировочно до 16:00) организует работу транспорта так:

  • Троллейбус № 29-К будет курсировать от ст. м. «Дарница» до ул. Милославской (по маршруту троллейбуса № 50-К).
  • Троллейбус № 30 — от ул. Кадетский Гай до ст. м. «Почайна».
  • Троллейбус № 31 — на участках от ул. Милославской до ст. м. «Дарница» и от ст. м. «Лукьяновская» до ст. м. «Почайна».
  • Троллейбусы №№ 34, 44, 47 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
  • Временная схема маршрута троллейбуса № 34 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
  • Временная схема маршрута троллейбуса № 44 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
  • Временная схема маршрута троллейбуса № 47 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
  • Автобус № 73 в направлении к ст. м. «Героев Днепра» будет двигаться от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
  • Временный автобус № 30-К будет курсировать по маршруту «Ул. Милославская — ст. м. «Почайна» через просп. Красной Калины (от ул. Милославской) — просп. Романа Шухевича — Северный мост — просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский до ст. м. «Почайна».

Изменения также коснутся маршрутных такси:

  • № 180 будет двигаться от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
  • № 476 — от ст. м. «Дарница» до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
  • № 485 — от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.

Кроме того, 11–12 октября в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики