В Киеве 12 октября изменят движение транспорта из-за марафона Несокрушимости

Ограничения будут действовать до 16:00, изменены маршруты троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.
В воскресенье, 12 октября, в связи с проведением благотворительного спортивного мероприятия «Киевский марафон Несокрушимости» в Киеве временно изменят движение пассажирского транспорта на отдельных участках.
КП «Киевпастранс» с начала движения и до завершения мероприятий (ориентировочно до 16:00) организует работу транспорта так:
- Троллейбус № 29-К будет курсировать от ст. м. «Дарница» до ул. Милославской (по маршруту троллейбуса № 50-К).
- Троллейбус № 30 — от ул. Кадетский Гай до ст. м. «Почайна».
- Троллейбус № 31 — на участках от ул. Милославской до ст. м. «Дарница» и от ст. м. «Лукьяновская» до ст. м. «Почайна».
- Троллейбусы №№ 34, 44, 47 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
- Временная схема маршрута троллейбуса № 34 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
- Временная схема маршрута троллейбуса № 44 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
- Временная схема маршрута троллейбуса № 47 — от ул. Северной до ул. Александра Архипенко.
- Автобус № 73 в направлении к ст. м. «Героев Днепра» будет двигаться от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
- Временный автобус № 30-К будет курсировать по маршруту «Ул. Милославская — ст. м. «Почайна» через просп. Красной Калины (от ул. Милославской) — просп. Романа Шухевича — Северный мост — просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский до ст. м. «Почайна».
Изменения также коснутся маршрутных такси:
- № 180 будет двигаться от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
- № 476 — от ст. м. «Дарница» до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
- № 485 — от ул. Милославской до просп. Степана Бандеры по собственному маршруту, далее по просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — просп. Владимира Ивасюка, затем по собственному маршруту.
Кроме того, 11–12 октября в Киеве частично ограничат движение транспорта.
