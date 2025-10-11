Практика судів
У Києві 12 жовтня змінять рух транспорту через марафон Незламності

13:39, 11 жовтня 2025
Обмеження діятимуть до 16:00, змінено маршрути тролейбусів, автобусів і маршрутних таксі.
Фото: The Village
У неділю, 12 жовтня, у зв’язку з проведенням благодійного спортивного заходу «Київський марафон Незламності» у Києві тимчасово змінять рух пасажирського транспорту на окремих ділянках.

КП «Київпастранс» із початку руху і до завершення заходів (орієнтовно до 16:00) організує роботу транспорту так:

  • Тролейбус № 29-К курсуватиме від ст. м. «Дарниця» до вул. Милославської (за маршрутом тролейбуса № 50-К).
  • Тролейбус № 30 — від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна».
  • Тролейбус № 31 — на ділянках від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» та від ст. м. «Лук’янівська» до ст. м. «Почайна».
  • Тролейбуси №№ 34, 44, 47 — від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка.
  • Тимчасова схема маршруту тролейбуса № 34 — від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка.
  • Тимчасова схема маршруту тролейбуса № 44 — від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка.
  • Тимчасова схема маршруту тролейбуса № 47 — від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка.
  • Автобус № 73 у напрямку до ст. м. «Героїв Дніпра» рухатиметься від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі просп. Володимира Івасюка — просп. Степана Бандери — просп. Володимира Івасюка, потім за власним маршрутом.
  • Тимчасовий автобус № 30-К курсуватиме за маршрутом «Вул. Милославська — ст. м. «Почайна» через просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) — просп. Романа Шухевича — Північний міст — просп. Степана Бандери — просп. Оболонський до ст. м. «Почайна».

Зміни також торкнуться маршрутних таксі:

  • № 180 рухатиметься від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі просп. Володимира Івасюка — просп. Степана Бандери — просп. Володимира Івасюка, потім за власним маршрутом.
  • № 476 — від ст. м. «Дарниця» до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі просп. Володимира Івасюка — просп. Степана Бандери — просп. Володимира Івасюка, потім за власним маршрутом.
  • № 485 — від вул. Милославської до просп. Степана Бандери за власним маршрутом, далі просп. Володимира Івасюка — просп. Степана Бандери — просп. Володимира Івасюка, потім за власним маршрутом.

Крім того, 11–12 жовтня в Києві частково обмежать рух транспорту.

