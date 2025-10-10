Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Экс-руководитель Одесского ТЦК Евгений Борисов не явился в суд, хотя знал о нем

15:03, 10 октября 2025
Дело Борисова в Одессе снова отложили, поскольку экс-руководитель ТЦК не явился в суд после выписки из больницы, прокуроры предлагают применить привод из-за неявки обвиняемого.
Экс-руководитель Одесского ТЦК Евгений Борисов не явился в суд, хотя знал о нем
Фото: suspilne
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Приморском районном суде Одессы продолжается рассмотрение дела экс-руководителя Одесского ТЦК Евгения Борисова, которого обвиняют в самовольном оставлении места службы. 10 октября его выписали из больницы, но на заседание он не явился, сообщает Суспільне.

Утром Борисова перевели из стационара на амбулаторное лечение, о чем медучреждение сообщило прокурорам. В суде не было ни обвиняемого, ни его адвокатов — присутствовал только бесплатный защитник, назначенный государством.

Адвокат отметил, что Борисова якобы госпитализировали в другое медучреждение, но не уточнил, в какое именно. Секретарь суда подтвердил, что обвиняемого надлежащим образом уведомили о дате и времени заседания через SMS на номер, который он ранее указал для вызовов. Защита утверждала, что Борисов не соглашался на такой способ уведомления.

Во время перерыва секретарь суда связался с Борисовым по телефону. Тот подтвердил, что знал о заседании, получил SMS и в тот момент находился в частной клинике Одессы для оформления.

Прокуроры заявили, что неявка Борисова не является уважительной причиной, поскольку он был проинформирован и мог прибыть в суд. Они считают, что это может быть основанием для применения принудительного привода.

Защита отметила, что Борисов носит электронный браслет, поэтому его местонахождение можно отследить. Прокуроры ответили, что не имеют доступа к этой информации, поскольку браслет наложен по другому делу.

Прокуроры пока не подали официального ходатайства о приводе. Суд объявил перерыв, чтобы адвокаты уточнили, в какой больнице находится обвиняемый.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Одесса ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області