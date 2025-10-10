Экс-руководитель Одесского ТЦК Евгений Борисов не явился в суд, хотя знал о нем

Дело Борисова в Одессе снова отложили, поскольку экс-руководитель ТЦК не явился в суд после выписки из больницы, прокуроры предлагают применить привод из-за неявки обвиняемого.

В Приморском районном суде Одессы продолжается рассмотрение дела экс-руководителя Одесского ТЦК Евгения Борисова, которого обвиняют в самовольном оставлении места службы. 10 октября его выписали из больницы, но на заседание он не явился, сообщает Суспільне.

Утром Борисова перевели из стационара на амбулаторное лечение, о чем медучреждение сообщило прокурорам. В суде не было ни обвиняемого, ни его адвокатов — присутствовал только бесплатный защитник, назначенный государством.

Адвокат отметил, что Борисова якобы госпитализировали в другое медучреждение, но не уточнил, в какое именно. Секретарь суда подтвердил, что обвиняемого надлежащим образом уведомили о дате и времени заседания через SMS на номер, который он ранее указал для вызовов. Защита утверждала, что Борисов не соглашался на такой способ уведомления.

Во время перерыва секретарь суда связался с Борисовым по телефону. Тот подтвердил, что знал о заседании, получил SMS и в тот момент находился в частной клинике Одессы для оформления.

Прокуроры заявили, что неявка Борисова не является уважительной причиной, поскольку он был проинформирован и мог прибыть в суд. Они считают, что это может быть основанием для применения принудительного привода.

Защита отметила, что Борисов носит электронный браслет, поэтому его местонахождение можно отследить. Прокуроры ответили, что не имеют доступа к этой информации, поскольку браслет наложен по другому делу.

Прокуроры пока не подали официального ходатайства о приводе. Суд объявил перерыв, чтобы адвокаты уточнили, в какой больнице находится обвиняемый.

