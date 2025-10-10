Екскерівник Одеського ТЦК Євген Борисов не з’явився до суду, хоча знав про нього

Справу Борисова в Одесі знову відклали, оскільки екскерівник ТЦК не прийшов до суду після виписки з лікарні, прокурори пропонують застосувати привід через неявку обвинуваченого.

У Приморському районному суді Одеси триває розгляд справи екскерівника Одеського ТЦК Євгена Борисова, якого звинувачують у самовільному залишенні місця служби. 10 жовтня його виписали з лікарні, але на засідання він не з’явився, повідомляє Суспільне.

Зранку Борисова перевели зі стаціонару на амбулаторне лікування, про що медзаклад повідомив прокурорів. У суді не було ні обвинуваченого, ні його адвокатів — присутнім був лише безоплатний захисник, призначений державою.

Адвокат зазначив, що Борисова нібито госпіталізували до іншого медзакладу, але не уточнив, до якого саме. Секретар суду підтвердив, що обвинуваченого належно повідомили про дату і час засідання через SMS на номер, який він раніше вказав для викликів. Захист стверджував, що Борисов не погоджувався на такий спосіб сповіщення.

Під час перерви секретар суду зв’язався з Борисовим телефоном. Той підтвердив, що знав про засідання, отримав SMS і на той момент перебував у приватній клініці Одеси для оформлення.

Прокурори заявили, що неявка Борисова не є поважною причиною, оскільки він був поінформований і міг прибути до суду. Вони вважають, що це може бути підставою для застосування примусового приводу.

Захист зазначив, що Борисов носить електронний браслет, тож його місце перебування можна відстежити. Прокурори відповіли, що не мають доступу до цієї інформації, оскільки браслет накладено в іншій справі.

Прокурори поки не подали офіційного клопотання про привід. Суд оголосив перерву, щоб адвокати уточнили, у якій лікарні перебуває обвинувачений.

