Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Екскерівник Одеського ТЦК Євген Борисов не з’явився до суду, хоча знав про нього

15:03, 10 жовтня 2025
Справу Борисова в Одесі знову відклали, оскільки екскерівник ТЦК не прийшов до суду після виписки з лікарні, прокурори пропонують застосувати привід через неявку обвинуваченого.
Екскерівник Одеського ТЦК Євген Борисов не з’явився до суду, хоча знав про нього
Фото: suspilne
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Приморському районному суді Одеси триває розгляд справи екскерівника Одеського ТЦК Євгена Борисова, якого звинувачують у самовільному залишенні місця служби. 10 жовтня його виписали з лікарні, але на засідання він не з’явився, повідомляє Суспільне.

Зранку Борисова перевели зі стаціонару на амбулаторне лікування, про що медзаклад повідомив прокурорів. У суді не було ні обвинуваченого, ні його адвокатів — присутнім був лише безоплатний захисник, призначений державою.

Адвокат зазначив, що Борисова нібито госпіталізували до іншого медзакладу, але не уточнив, до якого саме. Секретар суду підтвердив, що обвинуваченого належно повідомили про дату і час засідання через SMS на номер, який він раніше вказав для викликів. Захист стверджував, що Борисов не погоджувався на такий спосіб сповіщення.

Під час перерви секретар суду зв’язався з Борисовим телефоном. Той підтвердив, що знав про засідання, отримав SMS і на той момент перебував у приватній клініці Одеси для оформлення.

Прокурори заявили, що неявка Борисова не є поважною причиною, оскільки він був поінформований і міг прибути до суду. Вони вважають, що це може бути підставою для застосування примусового приводу.

Захист зазначив, що Борисов носить електронний браслет, тож його місце перебування можна відстежити. Прокурори відповіли, що не мають доступу до цієї інформації, оскільки браслет накладено в іншій справі.

Прокурори поки не подали офіційного клопотання про привід. Суд оголосив перерву, щоб адвокати уточнили, у якій лікарні перебуває обвинувачений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Одеса ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області