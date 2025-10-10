Киев будет оплачивать похороны мирных жителей, погибших от российских атак

Городской совет принял решение финансировать захоронения мирных жителей столицы, погибших в результате обстрелов и разрушений.

Киевский городской совет принял решение взять на себя расходы за похороны лиц, погибших в столице в результате вражеских обстрелов и разрушений, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Как сообщила депутат Киевсовета и инициатор проекта решения Олеся Зубрицкая, действующее законодательство не предусматривает бесплатного захоронения гражданских лиц, ставших жертвами военных действий. Поэтому Киев решил взять на себя эту социальную обязанность, внедряя программу поддержки семей погибших по примеру других украинских общин.

По ее словам, похороны гражданских лиц, погибших в результате российских атак на Киев, будут осуществляться за счет городского бюджета до завершения военного положения.

