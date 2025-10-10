Практика судов
  1. В Украине

Киев будет оплачивать похороны мирных жителей, погибших от российских атак

19:19, 10 октября 2025
Городской совет принял решение финансировать захоронения мирных жителей столицы, погибших в результате обстрелов и разрушений.
Киев будет оплачивать похороны мирных жителей, погибших от российских атак
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской совет принял решение взять на себя расходы за похороны лиц, погибших в столице в результате вражеских обстрелов и разрушений, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Как сообщила депутат Киевсовета и инициатор проекта решения Олеся Зубрицкая, действующее законодательство не предусматривает бесплатного захоронения гражданских лиц, ставших жертвами военных действий. Поэтому Киев решил взять на себя эту социальную обязанность, внедряя программу поддержки семей погибших по примеру других украинских общин.

По ее словам, похороны гражданских лиц, погибших в результате российских атак на Киев, будут осуществляться за счет городского бюджета до завершения военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики