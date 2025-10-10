Практика судів
  1. В Україні

Київ оплачуватиме поховання цивільних, загиблих від російських атак

19:19, 10 жовтня 2025
Міська рада ухвалила рішення фінансувати поховання мирних мешканців столиці, які загинули внаслідок обстрілів і руйнувань.
Київ оплачуватиме поховання цивільних, загиблих від російських атак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська рада ухвалила рішення взяти на себе витрати за поховання осіб, які загинули у столиці внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України.

Як повідомила депутатка Київради та ініціаторка проєкту рішення Олеся Зубрицька, чинне законодавство не передбачає безоплатного поховання цивільних, які стали жертвами воєнних дій. Тому Київ вирішив взяти на себе цей соціальний обов’язок, запроваджуючи програму підтримки родин загиблих, за прикладом інших українських громад.

За її словами, поховання цивільних осіб, загиблих унаслідок російських атак на Київ, здійснюватиметься за кошти міського бюджету до завершення воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області