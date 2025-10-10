Київ оплачуватиме поховання цивільних, загиблих від російських атак

Міська рада ухвалила рішення фінансувати поховання мирних мешканців столиці, які загинули внаслідок обстрілів і руйнувань.

Київська міська рада ухвалила рішення взяти на себе витрати за поховання осіб, які загинули у столиці внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України.

Як повідомила депутатка Київради та ініціаторка проєкту рішення Олеся Зубрицька, чинне законодавство не передбачає безоплатного поховання цивільних, які стали жертвами воєнних дій. Тому Київ вирішив взяти на себе цей соціальний обов’язок, запроваджуючи програму підтримки родин загиблих, за прикладом інших українських громад.

За її словами, поховання цивільних осіб, загиблих унаслідок російських атак на Київ, здійснюватиметься за кошти міського бюджету до завершення воєнного стану.

