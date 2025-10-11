В Запорожье мужчина выдернул чеку и вложил гранату знакомой в руку – женщина погибла

Злоумышленника задержали, ему грозит пожизненное заключение.

Фото: Полиция Запорожской области

В Заводском районе Запорожья во время конфликта 35-летний мужчина выдернул чеку из гранаты и вложил ее в руки 31-летней знакомой, что привело к взрыву и ее смерти.

По данным полиции, инцидент произошел в многоквартирном доме. Во время ссоры мужчина использовал гранату как средство решения конфликта: он привел боеприпас в боевое положение и передал его женщине через открытую дверь квартиры. После того, как потерпевшая взяла гранату в руки, она взорвалась, нанеся ей смертельные травмы. В момент взрыва в подъезде находились еще два человека, которые получили осколочные ранения.

Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь от правоохранителей. Полиция привлекла все наряды к его розыску, собрала вещественные доказательства, опросила свидетелей и проанализировала записи с камер наблюдения. Полиция задержала подозреваемого на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

