Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье мужчина выдернул чеку и вложил гранату знакомой в руку – женщина погибла

07:54, 11 октября 2025
Злоумышленника задержали, ему грозит пожизненное заключение.
В Запорожье мужчина выдернул чеку и вложил гранату знакомой в руку – женщина погибла
Фото: Полиция Запорожской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Заводском районе Запорожья во время конфликта 35-летний мужчина выдернул чеку из гранаты и вложил ее в руки 31-летней знакомой, что привело к взрыву и ее смерти. 

По данным полиции, инцидент произошел в многоквартирном доме. Во время ссоры мужчина использовал гранату как средство решения конфликта: он привел боеприпас в боевое положение и передал его женщине через открытую дверь квартиры. После того, как потерпевшая взяла гранату в руки, она взорвалась, нанеся ей смертельные травмы. В момент взрыва в подъезде находились еще два человека, которые получили осколочные ранения.

Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь от правоохранителей. Полиция привлекла все наряды к его розыску, собрала вещественные доказательства, опросила свидетелей и проанализировала записи с камер наблюдения. Полиция задержала подозреваемого на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция убийство Запорожье граната

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики