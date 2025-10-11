У Запоріжжі чоловік висмикнув чеку та вклав гранату знайомій у руку – жінка загинула

Зловмисника затримали, йому загрожує довічне ув’язнення.

Фото: Поліція Запорізької області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Заводському районі Запоріжжя під час конфлікту 35-річний чоловік висмикнув чеку з гранати та вклав її в руки 31-річній знайомій, що призвело до вибуху та її смерті.

З даними поліції, інцидент стався в багатоквартирному будинку. Під час сварки чоловік використав гранату як засіб вирішення конфлікту: він привів боєприпас у бойове положення і передав його жінці через відчинені двері квартири. Після того, як потерпіла взяла гранату в руки, вона вибухнула, завдавши їй смертельних травм. У момент вибуху в під’їзді перебували ще двоє людей, які отримали осколкові поранення.

Зловмисник намагався уникнути відповідальності, переховуючись від правоохоронців. Поліція залучила всі наряди до його розшуку, зібрала речові докази, опитала свідків і проаналізувала записи з камер спостереження. Поліція затримала підозрюваного на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.