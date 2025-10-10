Киевсовет направил дополнительные средства на восстановление жилья и инфраструктуры, поврежденных обстрелами

Денежные средства пойдут на ремонт домов, школ, садов и больниц, а также на обустройство укрытий и модернизацию жилищного фонда столицы.

Депутаты Киевского городского совета утвердили изменения в Программу экономического и социального развития Киева на 2024–2026 годы в части текущего года. Решение предусматривает увеличение ассигнований на капитальные вложения и капитальный ремонт, сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Дополнительно почти 300 миллионов гривен направят на восстановление жилых домов, учреждений образования, культуры и здравоохранения, которые пострадали в результате российских обстрелов.

Кроме того, средства пойдут на капитальные ремонты жилого фонда — модернизацию лифтового хозяйства, инженерных сетей, кровель, мест общего пользования и замену окон в домах.

Отдельно финансирование предусмотрено на обустройство защитных сооружений гражданской защиты и простейших укрытий в жилых домах, школах, детских садах и медицинских учреждениях столицы.

