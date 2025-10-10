Практика судов
Киевсовет направил дополнительные средства на восстановление жилья и инфраструктуры, поврежденных обстрелами

22:00, 10 октября 2025
Денежные средства пойдут на ремонт домов, школ, садов и больниц, а также на обустройство укрытий и модернизацию жилищного фонда столицы.
Депутаты Киевского городского совета утвердили изменения в Программу экономического и социального развития Киева на 2024–2026 годы в части текущего года. Решение предусматривает увеличение ассигнований на капитальные вложения и капитальный ремонт, сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Дополнительно почти 300 миллионов гривен направят на восстановление жилых домов, учреждений образования, культуры и здравоохранения, которые пострадали в результате российских обстрелов.

Кроме того, средства пойдут на капитальные ремонты жилого фонда — модернизацию лифтового хозяйства, инженерных сетей, кровель, мест общего пользования и замену окон в домах.

Отдельно финансирование предусмотрено на обустройство защитных сооружений гражданской защиты и простейших укрытий в жилых домах, школах, детских садах и медицинских учреждениях столицы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

