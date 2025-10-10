Київрада направила додаткові гроші на відновлення житла та інфраструктури, пошкоджених обстрілами

Кошти підуть на ремонт будинків, шкіл, садочків і лікарень, а також на облаштування укриттів та модернізацію житлового фонду столиці.

Депутати Київської міської ради ухвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2024–2026 роки у частині поточного року. Рішення передбачає збільшення асигнувань на капітальні вкладення та капітальний ремонт, повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Додатково майже 300 мільйонів гривень спрямують на відновлення житлових будинків, закладів освіти, культури та охорони здоров’я, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Крім того, кошти підуть на капітальні ремонти житлового фонду — модернізацію ліфтового господарства, інженерних мереж, покрівель, місць загального користування та заміни вікон у будинках.

Окремо фінансування передбачено на облаштування захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів у житлових будинках, школах, дитячих садках і медичних закладах столиці.

