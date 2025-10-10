Кабмин изменил условия компенсации за трудоустройство ВПЛ

Теперь компенсация будет предоставляться в течение шести месяцев, а не трех.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение увеличить срок выплат компенсаций работодателям из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионов за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Теперь компенсация будет предоставляться в течение шести месяцев, а не трех, как предусматривалось ранее.

Программу будет расширено для предприятий, которые осуществляют деятельность в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

«Мы стремимся обеспечить более длительную поддержку работодателей и одновременно способствуем сохранению рабочих мест и экономического потенциала регионов, пострадавших от войны. Также важно, что благодаря изменениям большее количество ВПЛ получит шанс на стабильную работу. Кроме того, программа станет более доступной, поскольку мы упростили требования к подаче заявления на компенсацию. Теперь его можно подать в центр занятости не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности работодателя», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Компенсация выплачивается в размере минимальной заработной платы (в настоящее время 8000 грн) за каждое трудоустроенное лицо из числа ВПЛ, за которое уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.