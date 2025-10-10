Кабмін змінив умови компенсації за працевлаштування ВПО

Відтепер компенсація надаватиметься протягом шести місяців, а не трьох.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення збільшити термін виплат компенсацій роботодавцям із прифронтових та найбільш постраждалих від війни регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Відтепер компенсація надаватиметься протягом шести місяців, а не трьох, як передбачалося раніше.

Програму буде розширено для підприємств, які здійснюють діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

«Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. Також важливо, що завдяки змінам, більша кількість ВПО матиме шанс отримати стабільну роботу. Крім того, програма стане більш доступною, адже ми спростили вимоги до подання заяви на компенсацію. Тепер її можна подати до центру зайнятості не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем провадження діяльності роботодавця», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

Компенсація виплачується у розмірі мінімальної заробітної плати (нині 8000 грн) за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО, за яку сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.