В Николаеве семья отравилась угарным газом — в ГСЧС предупредили, как избежать беды

23:57, 10 октября 2025
Семья из трех человек госпитализированы с тяжелой степенью отравления.
В Николаеве в больницу попала семья из трёх человек, которые отравились угарным газом. Среди пострадавших — ребёнок, сообщили в ГСЧС.

«Семья из трёх человек — отец, мать и их 16-летний сын — госпитализированы в медицинское учреждение с тяжёлой степенью отравления», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что угарный газ, или окись углерода, не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Он образуется при неполном сгорании топлива (природный газ, дрова, уголь, бензин, дизель) из-за недостаточного количества кислорода.

Основными причинами отравления угарным газом могут быть:

  • неисправная вентиляция — засорённые или неправильно устроенные дымоходы и вентиляционные каналы;
  • повреждённое отопительное оборудование — газовые котлы, колонки или печи;
  • использование газовых плит для обогрева или работа генераторов в закрытых помещениях.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, необходимо соблюдать правила безопасности:

Проверяйте вентиляцию. Следует регулярно проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах, особенно перед началом отопительного сезона.

Обслуживайте оборудование. Вызывайте специалистов для ежегодного технического осмотра газовых котлов, колонок и печного оборудования.

Не оставляйте приборы без присмотра. Не спите в помещении с включёнными газовыми приборами или топящейся печью.

Проветривайте. Обеспечьте приток свежего воздуха во время использования отопительных устройств.

