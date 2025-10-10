Практика судів
У Миколаєві родина отруїлася чадним газом — у ДСНС попередили, як уникнути біди

23:57, 10 жовтня 2025
Сім’я з трьох осіб госпіталізовані з важким ступенем отруєння.
У Миколаєві до лікарні потрапила сім’я з трьох осіб, які отруїлися чадним газом. Серед постраждалих — дитина, повідомили в ДСНС.

"Сім’я з трьох людей – батько, мати та їхній 16-річний син госпіталізовані до медичного закладу з важким ступенем отруєння", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що чадний газ, або оксид вуглецю, не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Він утворюється при неповному згорянні палива (природний газ, дрова, вугілля, бензин, дизель) через недостатню кількість кисню.

Основними причинами отруєння чадним газом можуть бути:

  • несправна вентиляція — забиті або неправильно облаштовані димоходи та вентиляційні канали;
  • поламане опалювальне обладнання — газові котли, колонки чи пічки;
  • використання газових плит для обігріву або роботу генераторів у закритих приміщеннях.

Аби уберегтися від отруєння чадним газом треба дотримуватися правил безпеки:

  1. Перевіряйте вентиляцію. Слід регулярно перевіряти тягу у димоходах і вентиляційних каналах, особливо перед початком опалювального сезону.
  2. Обслуговуйте обладнання. Викликайте фахівців для щорічного технічного огляду газових котлів, колонок та пічного обладнання.
  3. Не залишайте прилади без нагляду. Не спіть у приміщенні з увімкненими газовими приладами чи піччю, що топиться.
  4. Провітрюйте. Забезпечуйте приплив свіжого повітря під час користування опалювальними пристроями.

