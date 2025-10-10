У Миколаєві родина отруїлася чадним газом — у ДСНС попередили, як уникнути біди

У Миколаєві до лікарні потрапила сім’я з трьох осіб, які отруїлися чадним газом. Серед постраждалих — дитина, повідомили в ДСНС.
"Сім’я з трьох людей – батько, мати та їхній 16-річний син госпіталізовані до медичного закладу з важким ступенем отруєння", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що чадний газ, або оксид вуглецю, не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Він утворюється при неповному згорянні палива (природний газ, дрова, вугілля, бензин, дизель) через недостатню кількість кисню.
Основними причинами отруєння чадним газом можуть бути:
Аби уберегтися від отруєння чадним газом треба дотримуватися правил безпеки:
