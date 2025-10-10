Практика судов
Зеленский заявил, что готовится визит украинской делегации в США

17:06, 10 октября 2025
Владимир Зеленский также отметил, что в переговорах с ЕС относительно членства Украина уже в этом году будет готова к открытию всех кластеров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по вопросам международной работы за девять месяцев года и задачам на следующие три месяца. Он отметил, что готовится визит украинской делегации в США.

«Первое — аудит выполнения договоренностей, и прежде всего относительно оборонных пакетов и поддержки нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе — отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье — европейское направление, и это не только переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, но и программы двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ, как PURL и SAFE», — сказал он.

По его словам, подробно обсудили вопрос направления российских замороженных активов на полноценную поддержку обороны Украины и восстановление после российских ударов.

«Мы приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористическими методами», — заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что готовится визит украинской делегации в Соединенные Штаты. В состав делегации войдут Премьер-министр, руководитель Офиса Президента, уполномоченный по санкционной политике, а также значительная часть делегации будет представлена Министерством обороны Украины и СНБО.

«Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в сфере обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать наш диалог с Америкой по этим соглашениям более содержательным», — отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил каждого партнера, который уже присоединился к программе PURL, и поручил работать со странами, в частности Центральной и Южной Европы, чтобы и с их стороны была эта важнейшая поддержка защиты и одновременно продуктивные отношения с США.

«Программа PURL дает возможность закупать такие, безусловно, важные вещи, как ракеты для «Пэтриотов», «Хаймарсов», и делает интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Европой более содержательным», — подчеркнул Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, правительственные чиновники подробно доложили о потребностях энергетики и восстановлении после российских ударов. Определен перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно.

«Уже есть значительные договоренности с Норвегией, с Нидерландами — я говорил с премьер-министрами этих стран. Нужно все полностью реализовать на уровне команд. Также рассчитываем на поддержку некоторых других партнеров, и я поручил установить с ними прямые контакты и доложить о результатах разговоров. Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости», — сообщил он.

Глава государства добавил, что в переговорах с ЕС по членству Украина уже в этом году будет готова к открытию всех кластеров. Сейчас продолжается работа с Евросоюзом на всех уровнях, чтобы обеспечить движение вперед.

«Украина выполняет свою часть обязательств, и мы ожидаем такой же полноценной работы с европейской стороны. Мы видим соответствующие политические возможности.

Поручил также активизировать работу по санкциям, и ключевой целью санкций должны стать именно доходы России от нефти и ее способность покупать новые компоненты для производства дронов и ракет. Ни один дрон, ни одна ракета не могли бы быть произведены Россией самостоятельно без импорта критических компонентов и специального оборудования из других стран. Мы понимаем, какие направления давления могут сработать наиболее эффективно. Готовим соответствующие переговоры и контакты», — резюмировал он.

 

