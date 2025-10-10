Практика судів
Зеленський заявив, що готується візит української делегації до США

17:06, 10 жовтня 2025
Володимир Зеленський також зазначив, що у перемовинах з ЄС щодо членства Україна вже цього року буде готова до відкриття всіх кластерів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці. Він зазначив, що готується візит української делегації до США.

«Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE», - сказав він.

За його словами, детально обговорили питання спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки оборони України і відновлення після російських ударів.

«Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично», - заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що готується візит української делегації до Сполучених Штатів. Будуть Премʼєр-міністр, керівник Офісу Президента, уповноважений щодо санкційної політики, а також буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО.

«Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод», - сказав він.

Також Зеленський подякував кожному партнеру, який уже приєднався до програми PURL, і доручив працювати з країнами, зокрема, Центральної та Південної Європи, щоб і з їхнього боку також була ця надважлива підтримка захисту й водночас продуктивних відносин із США.

«Програма PURL дає можливість купувати такі безперечно важливі речі, як ракети для «петріотів», «хаймарсів», і робить інтерес Сполучених Штатів до співпраці з Європою більш змістовним», - зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, урядовці доповіли детально щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно.

«Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд. Також розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов. Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості», - повідомив він.

Глава держави додав, що у перемовинах з ЄС щодо членства Україна вже цього року буде готова до відкриття всіх кластерів. Наразі продовжується робота з Євросоюзом на всіх рівнях, щоб забезпечити рух.

«Україна виконує свою частину зобовʼязань, і ми очікуємо такої ж повноцінної роботи з європейського боку. Бачимо відповідні політичні можливості.

Доручив також активізувати роботу щодо санкцій, і ключовою мішенню санкцій повинні бути саме доходи Росії від нафти та їхня здатність купувати нові компоненти для виробництва дронів і ракет. Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти», - резюмував він.

Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

