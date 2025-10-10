Зеленський заявив, що готується візит української делегації до США

Володимир Зеленський також зазначив, що у перемовинах з ЄС щодо членства Україна вже цього року буде готова до відкриття всіх кластерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці. Він зазначив, що готується візит української делегації до США.

«Перше – аудит виконання домовленостей, та перш за все щодо оборонних пакетів і підтримки нашої стійкості, зокрема енергетики. Друге – відносини зі Сполученими Штатами і перемовний трек заради припинення війни. Третє – європейський напрям, і це не лише перемовини щодо вступу України у Євросоюз, а й програми двосторонньої співпраці з партнерами у Європі, а саме європейські інвестиції в українське оборонне виробництво, розвиток спільних виробництв на території партнерів і реалізація таких програм, як PURL та SAFE», - сказав він.

За його словами, детально обговорили питання спрямування російських заморожених активів для повноцінної підтримки оборони України і відновлення після російських ударів.

«Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично», - заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що готується візит української делегації до Сполучених Штатів. Будуть Премʼєр-міністр, керівник Офісу Президента, уповноважений щодо санкційної політики, а також буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО.

«Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод», - сказав він.

Також Зеленський подякував кожному партнеру, який уже приєднався до програми PURL, і доручив працювати з країнами, зокрема, Центральної та Південної Європи, щоб і з їхнього боку також була ця надважлива підтримка захисту й водночас продуктивних відносин із США.

«Програма PURL дає можливість купувати такі безперечно важливі речі, як ракети для «петріотів», «хаймарсів», і робить інтерес Сполучених Штатів до співпраці з Європою більш змістовним», - зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, урядовці доповіли детально щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно.

«Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд. Також розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов. Фактично ми знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості», - повідомив він.

Глава держави додав, що у перемовинах з ЄС щодо членства Україна вже цього року буде готова до відкриття всіх кластерів. Наразі продовжується робота з Євросоюзом на всіх рівнях, щоб забезпечити рух.

«Україна виконує свою частину зобовʼязань, і ми очікуємо такої ж повноцінної роботи з європейського боку. Бачимо відповідні політичні можливості.

Доручив також активізувати роботу щодо санкцій, і ключовою мішенню санкцій повинні бути саме доходи Росії від нафти та їхня здатність купувати нові компоненти для виробництва дронів і ракет. Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно. Готуємо відповідні перемовини та контакти», - резюмував він.

