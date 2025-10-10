Практика судов
В Гоструда объяснили, разрешено ли увольнение работника после достижения пенсионного возраста

23:15, 10 октября 2025
Увольнение пожилого работника возможно только по причинам, четко предусмотренным законом.
В Гоструда разъяснили, законно ли увольнять работника, достигшего пенсионного возраста, по инициативе работодателя.

Указывается, что Конституция Украины гарантирует равенство всех граждан в правах и свободах, независимо от любых обстоятельств, в том числе и возраста. Однако на практике возраст часто становится препятствием — особенно для людей пенсионного возраста. Многие из них хотят продолжать работать, но работодатели отдают предпочтение более молодым кандидатам и нередко оказывают психологическое давление на возрастных сотрудников, чтобы заставить их уволиться.

Основным документом, регулирующим трудовые права в Украине, является Кодекс законов о труде. Согласно статье 21 КЗоТ, любая дискриминация в сфере труда, в том числе по возрасту, запрещена.

Достижение пенсионного возраста само по себе не является основанием для увольнения. КЗоТ не предусматривает особых правил увольнения работников, которые вышли на пенсию. То есть работодатель не имеет права уволить человека только из-за его возраста. Однако если есть другие законные основания для увольнения, они могут быть применены так же, как и к любому другому работнику.

Увольнение возрастного работника возможно только по причинам, четко предусмотренным законом. Это статья 40 КЗоТ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя) и статья 41 (дополнительные основания для отдельных категорий работников). В этих статьях приведен исчерпывающий перечень ситуаций, при которых работодатель имеет право инициировать увольнение. Иные причины — незаконны.

Работники пенсионного возраста имеют право работать, получать заработную плату и одновременно — пенсию, назначенную Пенсионным фондом Украины.

Во время действия военного положения действуют особые условия организации трудовых отношений, предусмотренные законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Согласно статье 5 этого закона, работодатель может уволить работника даже в период его временной нетрудоспособности или отпуска.

Но есть исключения — это не касается отпуска в связи с беременностью и родами, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им трёхлетнего возраста. В таких случаях датой увольнения считается первый рабочий день после окончания болезни или отпуска, указанный в соответствующем документе.

