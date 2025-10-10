Практика судов
  1. В Украине

Возможна ли покупка авто по доверенности – объяснение

18:24, 10 октября 2025
Главный сервисный центр МВД заявил, что право собственности передается только через договор купли-продажи.
Возможна ли покупка авто по доверенности – объяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД опроверг миф о возможности приобретения автомобиля по доверенности, подчеркнув, что никакая доверенность не является договором купли-продажи. Доверенность лишь позволяет действовать от имени владельца: управлять автомобилем, представлять его интересы и т. п. Право собственности при этом остается у лица, выдавшего доверенность, и оно может отменить ее в любой момент.

В случае смерти владельца или утраты им дееспособности доверенность теряет силу, а перерегистрировать авто становится невозможно.

Единственный законный способ приобрести автомобиль — заключить договор купли-продажи, дарения или мены в сервисном центре МВД. Только после этого транспортное средство регистрируется на нового владельца и выдается новое свидетельство о регистрации.

Помните:

  • Термина «генеральная доверенность» в законодательстве не существует.
  • Доверенность не заменяет договор купли-продажи.
  • Правильная регистрация защищает от проблем в будущем.

Доверие важно, но документы должны быть оформлены законно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики