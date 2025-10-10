Возможна ли покупка авто по доверенности – объяснение

Главный сервисный центр МВД заявил, что право собственности передается только через договор купли-продажи.

Главный сервисный центр МВД опроверг миф о возможности приобретения автомобиля по доверенности, подчеркнув, что никакая доверенность не является договором купли-продажи. Доверенность лишь позволяет действовать от имени владельца: управлять автомобилем, представлять его интересы и т. п. Право собственности при этом остается у лица, выдавшего доверенность, и оно может отменить ее в любой момент.

В случае смерти владельца или утраты им дееспособности доверенность теряет силу, а перерегистрировать авто становится невозможно.

Единственный законный способ приобрести автомобиль — заключить договор купли-продажи, дарения или мены в сервисном центре МВД. Только после этого транспортное средство регистрируется на нового владельца и выдается новое свидетельство о регистрации.

Помните:

Термина «генеральная доверенность» в законодательстве не существует.

Доверенность не заменяет договор купли-продажи.

Правильная регистрация защищает от проблем в будущем.

Доверие важно, но документы должны быть оформлены законно.

