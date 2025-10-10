Чи можлива купівля авто за довіреністю – пояснення

Головний сервісний центр МВС спростував міф про можливість придбання автомобіля за довіреністю, наголосивши, що жодна довіреність не є договором купівлі-продажу. Довіреність лише дозволяє діяти від імені власника: керувати автомобілем, представляти його інтереси тощо. Право власності при цьому залишається у особи, яка видала довіреність, і вона може скасувати її в будь-який момент.
У разі смерті власника або втрати ним дієздатності довіреність втрачає чинність, а перереєструвати авто стає неможливо.
Єдиний законний спосіб придбати автомобіль — укласти договір купівлі-продажу, дарування або міни в сервісному центрі МВС. Лише після цього транспортний засіб реєструється на нового власника, і видається нове свідоцтво про реєстрацію.
Пам’ятайте:
Довіра важлива, але документи мають бути оформлені законно.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.