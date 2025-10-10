Практика судів
Чи можлива купівля авто за довіреністю – пояснення

18:24, 10 жовтня 2025
Головний сервісний центр МВС заявив, що право власності передається лише через договір купівлі-продажу.
Чи можлива купівля авто за довіреністю – пояснення
Головний сервісний центр МВС спростував міф про можливість придбання автомобіля за довіреністю, наголосивши, що жодна довіреність не є договором купівлі-продажу. Довіреність лише дозволяє діяти від імені власника: керувати автомобілем, представляти його інтереси тощо. Право власності при цьому залишається у особи, яка видала довіреність, і вона може скасувати її в будь-який момент.

У разі смерті власника або втрати ним дієздатності довіреність втрачає чинність, а перереєструвати авто стає неможливо.

Єдиний законний спосіб придбати автомобіль — укласти договір купівлі-продажу, дарування або міни в сервісному центрі МВС. Лише після цього транспортний засіб реєструється на нового власника, і видається нове свідоцтво про реєстрацію.

Пам’ятайте:

  • Терміну «генеральна довіреність» у законодавстві не існує.
  • Довіреність не замінює договір купівлі-продажу.
  • Правильна реєстрація захищає від проблем у майбутньому.

Довіра важлива, але документи мають бути оформлені законно.

МВС авто

