Правительство расширило программу «5–7–9%» на прифронтовые общины – Свириденко рассказала, что изменится для бизнеса

20:43, 10 октября 2025
Бизнес прифронтовых регионов сможет рефинансировать кредиты до 2027 года.
Правительство расширило программу «5–7–9%» на прифронтовые общины – Свириденко рассказала, что изменится для бизнеса
Правительство провело тематическое заседание, направленное на поддержку украинских производителей в рамках политики «Сделано в Украине». Был принят ряд решений для предпринимателей, учитывающих потребности бизнеса, высказанные во время региональных поездок. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Бизнес в прифронтовых регионах получит более широкий доступ к финансированию

Программа «Доступные кредиты 5–7–9%» расширена на все прифронтовые территории, включая зоны активных боевых действий, где доступны государственные электронные сервисы. Это касается 57 общин в восьми областях. Предприниматели из этих регионов смогут продлить сроки кредитов до конца 2027 года и рефинансировать действующие кредиты на льготных условиях.

Свириденко отметила, что поддержка прифронтового бизнеса является системной. С начала программы «5–7–9» почти 10% кредитов выдано в прифронтовых зонах, а в этом году их доля выросла до 26%, что составляет 16,1 млрд грн.

Защита прав украинских производителей в публичных закупках

Отныне компании, участвующие в государственных закупках, должны предоставлять дополнительные доказательства того, что их продукция произведена в Украине. Министерство экономики будет анализировать эти данные для выявления мошенничества. Это поможет отличать украинские товары от иностранных, которые выдают за отечественные, и поддерживать местное производство, а не псевдолокализованный импорт.

Локализация, по словам Свириденко, является ключевым инструментом политики «Сделано в Украине». Она помогла выстоять производителям общественного транспорта, коммунальной техники, спасательных машин и других отраслей во время полномасштабного вторжения. Летом локализацию расширили до 128 категорий товаров в публичных закупках.

Цифровизация взаимодействия бизнеса с государством

Кабмин одобрил постановление, которое закрепляет платформу «Пульс» как государственный сервис для коммуникации предпринимателей с властью. Инициатива, которая начиналась как инструмент обратной связи, стала частью политики «Сделано в Украине». На платформе собрано 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев от бизнеса. Она функционирует в кабинете налогоплательщика и в шести регионах. В планах — запуск электронных бизнес-петиций в госорганы и публичного дашборда.

