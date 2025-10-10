Практика судів
Уряд розширив програму «5–7–9%» на прифронтові громади – Свириденко розповіла, що зміниться для бізнесу

20:43, 10 жовтня 2025
Бізнес прифронтових регіонів зможе рефінансувати кредити до 2027 року.
Уряд провів тематичне засідання, спрямоване на підтримку українських виробників у рамках політики «Зроблено в Україні». Було ухвалено низку рішень для підприємців, які враховують потреби бізнесу, висловлені під час регіональних поїздок. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Бізнес у прифронтових регіонах отримає ширший доступ до фінансування

Програму «Доступні кредити 5–7–9%» розширено на всі прифронтові території, включно з зонами активних бойових дій, де доступні державні електронні сервіси. Це стосується 57 громад у восьми областях. Підприємці з цих регіонів зможуть продовжити строки кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах.

Свириденко зазначила, що підтримка прифронтового бізнесу є системною. Від початку програми «5–7–9» майже 10% кредитів видано у прифронтових зонах, а цього року їх частка зросла до 26%, що становить 16,1 млрд грн.

Захист прав українських виробників у публічних закупівлях

Відтепер компанії, які беруть участь у державних закупівлях, мають надавати додаткові докази, що їхня продукція виготовлена в Україні. Міністерство економіки аналізуватиме ці дані для виявлення шахрайства. Це допоможе відрізняти українські товари від іноземних, які видають за вітчизняні, та підтримувати місцеве виробництво, а не псевдолокалізований імпорт.

Локалізація, за словами Свириденко, є ключовим інструментом політики «Зроблено в Україні». Вона допомогла вистояти виробникам громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших галузей під час повномасштабного вторгнення. Влітку локалізацію розширили до 128 категорій товарів у публічних закупівлях.

Цифровізація взаємодії бізнесу з державою

Кабмін схвалив постанову, яка закріплює платформу «Пульс» як державний сервіс для комунікації підприємців із владою. Ініціатива, що починалася як інструмент зворотного зв’язку, стала частиною політики «Зроблено в Україні». На платформі зібрано 270 тисяч відгуків і 25 тисяч коментарів від бізнесу. Вона функціонує в кабінеті платника податків і в шести регіонах. У планах — запуск електронних бізнес-петицій до держорганів та публічного дашборду.

