Кто и как проверяет состояние политиков – в Раде представили исследование о финансовом мониторинге

Исследовательская служба ВР обнародовала анализ финансового мониторинга политически значимых лиц.

Руководитель Исследовательской службы Верховной Рады Украины Леся Ваолевская опубликовала парламентское исследование, посвященное мониторингу финансовых операций лиц со статусом «политически значимое лицо», членов их семей и связанных лиц.

В исследовании проанализировано правовое регулирование статуса политически значимых лиц в Украине, а также меры и сроки применения к ним усиленного финансового мониторинга. Эти практики сравнили со стандартами Международной группы по разработке финансовых мер по противодействию отмыванию денег (FATF), нормами права Европейского Союза и опытом отдельных стран, в частности Австралии, Великобритании, Франции, Канады, Сингапура, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно документу, банки и финансовые учреждения обязаны применять усиленный мониторинг к ПЗО: проверять источники доходов, получать разрешение руководства на операции от 400 тыс. грн, проводить постоянный анализ рисков. После прекращения публичных функций мониторинг продолжается не менее 12 месяцев, с учетом остаточных рисков, таких как уровень влияния или связи с высокорисковыми странами. Если риски низкие, статус снимается. Аналогично – для родственников (супруга, дети, родители) и связанных лиц (бенефициары компаний или бизнес-партнеры).

По сравнению с ЕС, где Директива 2015/849 определяет аналогичный перечень ПЗО (главы государств, министры, депутаты, судьи, послы), украинские правила адаптированы к Соглашению об ассоциации. В 2023 году ЕС опубликовал документ с перечнем должностей для всех стран-членов. Меры в ЕС включают идентификацию клиентов, проверку бенефициаров, мониторинг операций и оценку рисков.

Исследование выделяет различные подходы в мире:

Великобритания: Риск-ориентированный подход без фиксированного срока, мониторинг продолжается, пока риски не исчезнут.

Франция: Усиленный контроль не менее 12 месяцев после отставки.

Канада: Для иностранных ПЗО – пожизненно, для национальных – 5 лет.

Сингапур: Риск-ориентированный, без фиксированного срока.

Швейцария: Не менее 10 лет.

ОАЭ: Минимум 3 года.

