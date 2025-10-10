Практика судов
  1. В Украине

Кто и как проверяет состояние политиков – в Раде представили исследование о финансовом мониторинге

21:32, 10 октября 2025
Исследовательская служба ВР обнародовала анализ финансового мониторинга политически значимых лиц.
Кто и как проверяет состояние политиков – в Раде представили исследование о финансовом мониторинге
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Исследовательской службы Верховной Рады Украины Леся Ваолевская опубликовала парламентское исследование, посвященное мониторингу финансовых операций лиц со статусом «политически значимое лицо», членов их семей и связанных лиц.

В исследовании проанализировано правовое регулирование статуса политически значимых лиц в Украине, а также меры и сроки применения к ним усиленного финансового мониторинга. Эти практики сравнили со стандартами Международной группы по разработке финансовых мер по противодействию отмыванию денег (FATF), нормами права Европейского Союза и опытом отдельных стран, в частности Австралии, Великобритании, Франции, Канады, Сингапура, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно документу, банки и финансовые учреждения обязаны применять усиленный мониторинг к ПЗО: проверять источники доходов, получать разрешение руководства на операции от 400 тыс. грн, проводить постоянный анализ рисков. После прекращения публичных функций мониторинг продолжается не менее 12 месяцев, с учетом остаточных рисков, таких как уровень влияния или связи с высокорисковыми странами. Если риски низкие, статус снимается. Аналогично – для родственников (супруга, дети, родители) и связанных лиц (бенефициары компаний или бизнес-партнеры).

По сравнению с ЕС, где Директива 2015/849 определяет аналогичный перечень ПЗО (главы государств, министры, депутаты, судьи, послы), украинские правила адаптированы к Соглашению об ассоциации. В 2023 году ЕС опубликовал документ с перечнем должностей для всех стран-членов. Меры в ЕС включают идентификацию клиентов, проверку бенефициаров, мониторинг операций и оценку рисков.

Исследование выделяет различные подходы в мире:

  • Великобритания: Риск-ориентированный подход без фиксированного срока, мониторинг продолжается, пока риски не исчезнут.
  • Франция: Усиленный контроль не менее 12 месяцев после отставки.
  • Канада: Для иностранных ПЗО – пожизненно, для национальных – 5 лет.
  • Сингапур: Риск-ориентированный, без фиксированного срока.
  • Швейцария: Не менее 10 лет.
  • ОАЭ: Минимум 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины политика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики