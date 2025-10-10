Хто і як перевіряє статки політиків – у Раді представили дослідження про фінансовий моніторинг

Керівник Дослідницької служби Верховної Ради України Леся Ваолевська опублікувала парламентське дослідження, присвячене моніторингу фінансових операцій осіб зі статусом «політично значуща особа», членів їхніх сімей та пов’язаних осіб.
У дослідженні проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб в Україні, а також заходи і строки застосування до них посиленого фінансового моніторингу. Ці практики порівняли зі стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з протидії відмиванню грошей (FATF), нормами права Європейського Союзу та досвідом окремих країн, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Згідно з документом, банки та фінансові установи зобов'язані застосовувати посилений моніторинг до ПЗО: перевіряти джерела статків, отримувати дозвіл керівництва на операції від 400 тис. грн, проводити постійний аналіз ризиків. Після припинення публічних функцій моніторинг триває щонайменше 12 місяців, з урахуванням залишкових ризиків, як рівень впливу чи зв'язки з високоризиковими країнами. Якщо ризики низькі, статус знімається. Аналогічно – для родичів (дружина, діти, батьки) та пов'язаних осіб (бенефіціари компаній чи бізнес-партнери).
Порівняно з ЄС, де Директива 2015/849 визначає подібний перелік ПЗО (глави держав, міністри, депутати, судді, посли), українські правила адаптовані до Угоди про асоціацію. У 2023 році ЄС опублікував документ з переліком посад для всіх країн-членів. Заходи в ЄС включають ідентифікацію клієнтів, перевірку бенефіціарів, моніторинг операцій та оцінку ризиків.
Дослідження виділяє різні підходи в світі:
