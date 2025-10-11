Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» украинским героям и семьям погибших воинов

Президент поблагодарил воинов за защиту независимости страны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских воинов орденами «Золотая Звезда» и передал награды семьям тех, кому звание Героя Украины присвоено посмертно.

«Именно благодаря таким людям, благодаря тому, что миллионы наших людей реально встали на защиту Украины, Украина смогла сохранить и защитить свою независимость. Уже четвертый год наше государство противостоит полномасштабной и террористической агрессии России. И мы делаем все, чтобы остановить Россию. Я горжусь каждым нашим героем. Спасибо нашим украинским семьям, которые воспитали таких украинских героев. Спасибо вам за защиту Украины», — заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.