Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» українським героям та родинам загиблих воїнів

Президент подякував воїнам за захист незалежності країни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських воїнів орденами «Золота Зірка» та передав нагороди родинам тих, кому звання Героя України присвоєно посмертно.

«Саме завдяки таким людям, завдяки тому, що мільйони наших людей реально стали на захист України, Україна змогла зберегти та захистити свою незалежність. Уже четвертий рік наша держава стоїть проти повномасштабної і терористичної агресії Росії. І ми робимо все, щоб Росію зупинити. Я пишаюсь кожним нашим героєм. Дякую нашим українським родинам, які виховали таких українських героїв. Дякую вам за захист України», — заявив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.