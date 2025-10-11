Практика судів
Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» українським героям та родинам загиблих воїнів

11:09, 11 жовтня 2025
Президент подякував воїнам за захист незалежності країни.
Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» українським героям та родинам загиблих воїнів
Президент України Володимир Зеленський нагородив українських воїнів орденами «Золота Зірка» та передав нагороди родинам тих, кому звання Героя України присвоєно посмертно.

«Саме завдяки таким людям, завдяки тому, що мільйони наших людей реально стали на захист України, Україна змогла зберегти та захистити свою незалежність. Уже четвертий рік наша держава стоїть проти повномасштабної і терористичної агресії Росії. І ми робимо все, щоб Росію зупинити. Я пишаюсь кожним нашим героєм. Дякую нашим українським родинам, які виховали таких українських героїв. Дякую вам за захист України», — заявив Зеленський.

